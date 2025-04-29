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Закон, порядок, государство

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Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили миномет и гаубицу Д-30 ВСУ на Южно-Донецком направлении

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили миномет и гаубицу Д-30 ВСУ на Южно-Донецком направлении

Огневые позиции противника были выявлены разведкой с помощью беспилотника. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника.

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