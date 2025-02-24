В России предложили ввести дистанционное выдвижение на выборы для участников СВО

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Заксобрание Татарстана предложило законопроект в Госдуму, который позволит участникам спецоперации выдвигаться на выборы дистанционно через доверенных лиц, назначенных командиров воинских частей, где служат кандидаты.
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