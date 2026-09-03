Лавров: слова Путина о гонениях на УПЦ на Украине заставили Трампа вздрогнуть

Глава американской администрации Дональд Трамп вздрогнул, когда на Аляске узнал от президента России Владимира Путина о гонениях на УПЦ на Украине.
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Блин! Один террорист вздрогнул, и из этого сделали статью. А если бы он ещё моргнул... Роман бы сочинили? Стыд и позор журналистам, которым больше писать не о чем.