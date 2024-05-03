TikTok снова заработал в России. Но ненадолго. Соцсеть вдруг оказалась доступна

Приложение TikTok вчера вечером неожиданно стало полностью доступно для пользователей из России, хотя сервис об этом не предупреждалКак сообщает ТАСС, пользователям мобильных операционных систем iOS и Android в России вчерашним вечером вновь стал доступен просмотр видеороликов, а также возможность выкладывать собственные видео в соцсеть — но не всем.