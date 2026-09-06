«Осточертели!»: После отказа показать лицензию на торговлю, парень разгромил нелегальную точку мигранта. Беспредел?

Наверняка многим известно омерзительного чувство своего бессилия перед наглым, показным и продажным беззаконием.
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Парня и посадить могут, а мигранты будут торговать дальше, коррупция рулит.
Неее! Надо бы СУД ЛИНЧА! Тогда и , МОЖЕТ БЫТЬ, уймутся чурки.
Побольше бы ТАКИХ парней! А так все проходят мимо в лучшем случае, а в худшем еще и покупают у этих уродов кишлачных...
Вот за такие порядки,которые происходят во всех городах России, ответственность несёт правящая партия ЕР, во главе с Путиным, ставленником крупной буржуазии и олихархата, если я не прав, то аргументируйте.