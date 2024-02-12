Нутрициолог Тиханычева: отказ от сахара и минимизация соли помогает выглядеть моложе

Нутрициолог Жанна Тиханычева: отказ от добавленного сахара способствует продлению молодости кожи. Нутрициолог Тиханычева рассказала, что благодаря некоторым особенностям рациона питания можно выглядеть моложе – в первую очередь, этому содействует отказ от продуктов с добавленным сахаром.
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