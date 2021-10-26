Пивные дрожжи могут помочь при малокровии и упадке сил

Дрожжи часто используют при изготовлении различных биологически активных добавок и лекарств, потому что они являются источником витаминов группы В, незаменимых аминокислот, пептидов, нуклеотидов, рассказала доктор медицинских наук Светлана Шевелева.
Дрожжи часто используют при изготовлении различных биологически активных добавок и лекарств, потому что они являются источником витаминов группы В, незаменимых аминокислот, пептидов, нуклеотидов, рассказала доктор медицинских наук Светлана Шевелева.
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