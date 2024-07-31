Операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные опорные пункты украинской армии

Была также поражена живая сила ВСУ Операторы FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные опорные пункты, блиндажи и пехоту украинской армии в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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