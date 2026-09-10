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ЦБ предложил создать отдельный спецсчет для невостребованных страховых выплат

Банк России подготовил инициативу, согласно которой предлагается невостребованные выплаты, накопленные по полисам страхования жизни, направлять на специальный счет в ЦБ.

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