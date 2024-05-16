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Новые правила назначения детских пособий с 1 июня: Важная информация для родителей

Новые правила назначения детских пособий с 1 июня: Важная информация для родителей

Новые правила назначения детских пособий с 1 июня: Важная информация для родителей Ирэн ОрлонскаяС начала июня 2024 года вступили в силу изменения, касающиеся порядка назначения и выплаты единого пособия на детей.

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