Дмитрий Кропачев рассказал о высокой активности лосей ночью

В период с 19:00 до 02:00 наибольший риск столкновения с лосями. Доцент СибГУ Дмитрий Кропачев рассказал о повышенной активности лосей в этот период в Сибири и средней полосе России, что связано с их брачными миграциями с конца августа по октябрь.