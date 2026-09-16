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Царьград

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Дмитрий Кропачев рассказал о высокой активности лосей ночью

Дмитрий Кропачев рассказал о высокой активности лосей ночью

В период с 19:00 до 02:00 наибольший риск столкновения с лосями. Доцент СибГУ Дмитрий Кропачев рассказал о повышенной активности лосей в этот период в Сибири и средней полосе России, что связано с их брачными миграциями с конца августа по октябрь.

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