«Тучи ракет и дронов, горят несколько областей Украины»: ВС РФ нанесли беспрецедентный удар возмездия за Курскую обл, вторжение врага подняло главный вопрос СВО: Карта боевых действий на Украине, к утру 08.08.24 г.

ИО

Игорь Овчаренко

Может хватит ждать когда хохлы нанесут удар. а потом отвечать .Может самим наносить упреждающие удары, а потом ещё и повторять несколько раз для закрепления результатов? Что то наш главнокомандующий и ГЕН штаб стали мягкотелыми, потеряли былую твёрдость и решительность.