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«Тучи ракет и дронов, горят несколько областей Украины»: ВС РФ нанесли беспрецедентный удар возмездия за Курскую обл, вторжение врага подняло главный вопрос СВО: Карта боевых действий на Украине, к утру 08.08.24 г.

«Тучи ракет и дронов, горят несколько областей Украины»: ВС РФ нанесли беспрецедентный удар возмездия за Курскую обл, вторжение врага подняло главный вопрос СВО: Карта боевых действий на Украине, к утру 08.08.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 8 августа 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 08.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Наши ждут ответку за Москву.
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15 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Может хватит ждать когда хохлы нанесут удар. а потом отвечать .Может самим наносить упреждающие удары, а потом ещё и повторять несколько раз для закрепления результатов? Что то наш главнокомандующий и ГЕН штаб стали  мягкотелыми, потеряли былую твёрдость и решительность.
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14 час.
федор
👍👍👍
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12 час.

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