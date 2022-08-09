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Коммуналки, но не в СССР

Коммуналки, но не в СССР

Последние годы у меня появилось чёткое осознание: бывший СССР из анфилады дворцовых покоев, высоких образовательных потолков, лепниной по стенкам и сильной промышленностью, превратился в коммуналку с фанерными перегородками, где слышно всё и всеми.

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