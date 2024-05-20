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Эксперт дал советы по выживанию в лесу

Эксперт дал советы по выживанию в лесу

Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как не потеряться в лесу и что обязательно нужно взять с собой любителям «тихой охоты».

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Комментарии
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Вик Норд
&quot;Специалист подчеркнул, что, собираясь в лес, обязательно следует взять с собой мобильный телефон, зарядку и компас, зажигалку, бутылку воды и пару шоколадок.&quot;-Я небольшой специалист по выживанию в лесах,но в этом ряду меня откровенно удивила вышеупомянутая зарядка...,я наверное не в курсе последних планов государства по газификации,и электрофикации страны,но теперь в лесах(вероятно) встречаются пеньки с розетками в 220 v ?
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