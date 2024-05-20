Эксперт дал советы по выживанию в лесу

Вик Норд

"Специалист подчеркнул, что, собираясь в лес, обязательно следует взять с собой мобильный телефон, зарядку и компас, зажигалку, бутылку воды и пару шоколадок."-Я небольшой специалист по выживанию в лесах,но в этом ряду меня откровенно удивила вышеупомянутая зарядка...,я наверное не в курсе последних планов государства по газификации,и электрофикации страны,но теперь в лесах(вероятно) встречаются пеньки с розетками в 220 v ?