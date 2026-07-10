Доктор Мясников считает холодец бесполезным блюдом

Холодец для многих семей давно стал частью праздничного стола. Его ставят рядом с салатами, достают из холодильника перед приходом гостей и часто вспоминают старую веру: вот он, тот самый продукт с коллагеном, который поможет суставам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии