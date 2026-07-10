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Царьград

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Доктор Мясников считает холодец бесполезным блюдом

Доктор Мясников считает холодец бесполезным блюдом

Холодец для многих семей давно стал частью праздничного стола. Его ставят рядом с салатами, достают из холодильника перед приходом гостей и часто вспоминают старую веру: вот он, тот самый продукт с коллагеном, который поможет суставам.

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