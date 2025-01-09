Гусев: в пригороде Воронежа средствами РЭБ подавлены еще несколько беспилотников

Пострадавших, по предварительным данным, нет Еще несколько беспилотников были подавлены средствами РЭБ в пригороде Воронежа, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.
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