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Названа стоимость замены «кукурузника»

Названа стоимость замены «кукурузника»

Новый региональный самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить до 340 миллионов рублей.

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