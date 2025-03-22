СК назвал одного из организаторов атак дронов на регионы России

Следственный комитет России назвал одного из организаторов атак беспилотников на разные регионы РФ. Им оказался глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов*, который был внесен в список экстремистов и террористов.
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