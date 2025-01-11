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Стали известны самые популярные схемы мошенников в 2025

Получение обманом данных для хищения аккаунта на «Госуслугах», сообщения в мессенджерах под видом руководителя и звонки якобы из российских ведомств станут самыми распространенными мошенническими схемами в 2025 году; при этом злоумышленники будут более активно использовать технологии искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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