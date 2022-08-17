Гости военно-технического форума «Армия-2022» на Сахалине впервые увидят береговые ракетные комплексы «Бастион»

Всего в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» на Сахалине будет представлено более 40 единиц различной боевой и специальной техники стоящей на вооружении соединений и воинских частей островного региона.
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