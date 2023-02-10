Киев сообщил о возвращении 61 тела погибших военных ВСУ

Киев вернул тела 61 погибшего военного Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права», — сказано в сообщении Минреинтеграции республики.
Киев вернул тела 61 погибшего военного Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права», — сказано в сообщении Минреинтеграции республики.
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