На Кубани состоится суд над водителем катера, задавившим туристку в Азовском море

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От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.Несчастный случай произошёл 17 ноября в акватории Азовского моря.

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