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Экономист Сорокина: обнуление пошлин на импортные яйца остановит рост цен

Экономист Сорокина: обнуление пошлин на импортные яйца остановит рост цен

Решение правительства РФ временно обнулить пошлины для ввоза куриных яиц из-за рубежа является разумной мерой, которая позволит остановить рост цен на данный продукт.

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Комментарии
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SC
Serg Che
Почему то вспомнилось, что не очень давние волнения в Иране начинали с того, что там тоже резко цены на яйца повысились (не без помощи забугорных &quot;друзей&quot;)) - таким образом там власть &quot;шатали&quot; - на подъём этих цен там сразу в интернете заверещали проплаченные причиталки, но их &quot;стражи революции&quot; там быстро за сраки взяли...)))
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