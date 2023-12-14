Решение правительства РФ временно обнулить пошлины для ввоза куриных яиц из-за рубежа является разумной мерой, которая позволит остановить рост цен на данный продукт.
Экономист Сорокина: обнуление пошлин на импортные яйца остановит рост цен
Комментарии
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SC
Serg Che
Почему то вспомнилось, что не очень давние волнения в Иране начинали с того, что там тоже резко цены на яйца повысились (не без помощи забугорных "друзей")) - таким образом там власть "шатали" - на подъём этих цен там сразу в интернете заверещали проплаченные причиталки, но их "стражи революции" там быстро за сраки взяли...)))
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