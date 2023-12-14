Экономист Сорокина: обнуление пошлин на импортные яйца остановит рост цен

SC

Serg Che

Почему то вспомнилось, что не очень давние волнения в Иране начинали с того, что там тоже резко цены на яйца повысились (не без помощи забугорных "друзей")) - таким образом там власть "шатали" - на подъём этих цен там сразу в интернете заверещали проплаченные причиталки, но их "стражи революции" там быстро за сраки взяли...)))