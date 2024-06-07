«Томми-ган»: как красноармейцы воевали «гангстерским» автоматом

Пистолет-пулемёт Томпсона или Томми-ган – один из самых узнаваемых видов ретро-оружия. Его характерная форма с дисковым магазином и двумя рукоятками ассоциируется в первую очередь с американскими гангстерами времён сухого закона.
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