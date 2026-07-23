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Gold Futures (COMEX) | AI Market Analysis by Paradigm AI & DeepE

Gold Futures (COMEX) | AI Market Analysis by Paradigm AI & DeepE

Gold Futures (COMEX) | AI Market Analysis by Paradigm AI & DeepE Gold Futures COMEX_DL:GC1! DeepEx_Paradigma Paradigm AI & DeepEx Market Insight Gold remains under bearish pressure on the higher time frame after failing to establish a sustained bullish structure.

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