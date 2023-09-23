Канада расширила санкции против физических и юридических лиц из России

Канадские санкционные списки пополнились 42 физическими лицами и 21 юридическим лицом из России. Как сообщают «РИА Новости», среди них - молодежные объединения Юнармия, "Молодая гвардия Единой России" и "Движение первых", оборонные предприятия Ковровский механический завод и "Точмаш", экспертные центры "Валдай", Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике, университеты МГИМО и ВШЭ, издания "Комсомольская правда" и "Взгляд", Российское географическое общество.