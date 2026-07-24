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Калуга-поиск

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46 дронов, уничтожение дорожных ям и новый сезон ФК "Калуга": главное за день

46 дронов, уничтожение дорожных ям и новый сезон ФК "Калуга": главное за день

46 дронов Большое количество беспилотников обрушилось на Калужскую область. В ночь на 24 июля силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов.

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