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Царьград

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В Петербурге за сентябрь живыми нашли 296 пропавших

В Петербурге за сентябрь живыми нашли 296 пропавших

В сентябре поисковый отряд «ЛизаАлерт» получил 418 заявок о пропавших в Петербурге и Ленинградской области, из них живыми обнаружены 296 человек.

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