В НИУ ВШЭ откроется новая образовательная программа по разработке компьютерных игр

Студенты получат знания и навыки на стыке математики, физики, проектирования, аналитики Российская компания «Леста игры» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.
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