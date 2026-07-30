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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буадди согласился перейти в «Ман Сити». «Лилль» хочет оставить хавбека еще на сезон, «горожане» намерены осуществить переход уже сейчас

Айюб Буадди согласился перейти в «Манчестер Сити» из «Лилля». Английский клуб уже достиг устной договоренности с самим игроком, сообщает журналист Маттео Моретто.

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