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В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат на 9,5%

С 1 февраля в России больше 40 различных социальных выплат будут проиндексированы на 9,5%. О подписании соответствующего постановления сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 27 января.

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