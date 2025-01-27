В России с 1 февраля проиндексируют свыше 40 соцвыплат на 9,5%

С 1 февраля в России больше 40 различных социальных выплат будут проиндексированы на 9,5%. О подписании соответствующего постановления сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 27 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии