ЛОНДОН, 28 декабря, ФедералПресс. Окончательное освобождение населенного пункта Марьинка в ДНР российскими Вооруженными силами стало их тактической победой, которая укрепит позиции президента страны Владимира Путина.
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