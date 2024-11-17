В Перми с июня вырос интерес к покупке квартир на вторичном рынке

С июня текущего года наблюдается рост спроса на рынке вторичной недвижимости в Перми. Интерес пермяков к этому сегменту к октябрю вырос на 15%, пишут аналитики «Авито Недвижимость», изучившие итоги работы платформы на октябрь 2024 года.