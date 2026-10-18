В Литве обнаружили обломки, которые могут принадлежать беспилотному летательному аппарату. После сообщений о возможном взрыве власти усилили меры безопасности, а истребители НАТО поднялись в воздух.
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