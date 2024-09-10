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«Как скала»: настоятель епархии Армянской церкви указал на ее роль в объединении общества

«Как скала»: настоятель епархии Армянской церкви указал на ее роль в объединении общества

Армянская апостольская церковь объединяет армян по всему миру. Это самая надежная структура. Такое мнение выразил предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян в беседе с «Известиями».

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