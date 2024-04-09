У нормальных звезд содержание скандия оказалось близким к солнечному

Скандий — 21-й элемент (Z = 21) в таблице Менделеева, его относят к элементам группы железа. До сих пор содержание скандия у звезд определялось классическим методом с использованием упрощающего предположения о сохранении термодинамического равновесия в каждом единичном объеме газа при локальных значениях кинетической температуры и газового давления.
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