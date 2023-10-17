ФСБ задержала в Крыму мужчину, делавшего схроны и передававшего информацию СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму гражданина РФ 1975 года рождения, который передавал представителю СБУ информацию о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.
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