Пока вы спали: санкции Зеленского в отношении РФ, Ирана, Китая, ОАЭ и заявление КНР о США

Белка Правильно! Над землёй не надо! Пусть смрад выходит из под земли🤗. Главная наша задача перестать называть клоуна президентом!

М Мария Он расчищает, но не то, что Вы подумали. Вован очищает территорию от украинцев для Израиля. Иначе невозможно объяснить, зачем он посылает на верную смерть сотни тысяч украинцев. И второе. Трудно закрыть глаза на события в Израиле.