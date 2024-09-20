Пока вы спали: санкции Зеленского в отношении РФ, Ирана, Китая, ОАЭ и заявление КНР о США

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Белка
Правильно! Над землёй не надо! Пусть смрад выходит из под земли🤗. Главная наша задача перестать называть клоуна президентом!
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15 час.
М
Мария
Он расчищает, но не то, что Вы подумали. Вован очищает территорию от украинцев для Израиля. Иначе невозможно объяснить, зачем он посылает на верную смерть сотни тысяч украинцев. И второе. Трудно закрыть глаза на события в Израиле.
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13 час.
Сергей Федотов
Ой, мамочки..... Дуркаина.....санкции..... против Китая, против ОАЭ😜 Как же хорошо, правильно кто-то сказал - Если клоун приходит во дворец он не становится королём. Но дворец становится цирком😆
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8 час.

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