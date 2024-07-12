На ИННОПРОМе Уральская ТПП наградила лучшие региональные компании

Продолжая традицию, Уральская торгово-промышленная палата в рамках работы международной выставки ИННОПРОМ провела церемонию награждения победителей регионального этапа конкурса Национальной премии «Золотой Меркурий».
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