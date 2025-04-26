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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» сыграет смешанным составом и сделает ставку на Кубок, есть ощущение». Мор о матче с «Зенитом»

Матче 26-го тура Мир РПЛ состоится сегодня в Москве. «Есть ощущение, что «Динамо» сыграет смешанным составом и сделает ставку на Кубок России.

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