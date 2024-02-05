В Адыгее подвели итоги «Внедрение коммуникационной платформы «Сферум»

Министерство образования и науки РА совместно с «ВК», Республиканской естественно-математической школой, Центром цифровизации образования провели заседание круглого стола на тему «Внедрение коммуникационной платформы «Сферум» в Республике Адыгея в 2023 году: итоги и перспективы».
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