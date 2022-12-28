Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 19.12.2022). Основания для осуществления оценочной деятельности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Когда оценка необходима Оценка необходима при: проведении конкурсов, аукционов, торгов: купле-продаже, мене; аренде, передаче права аренды, лизинге; залоге; разделе, наследовании, дарении; страховании; приватизации, конфискации, национализации, ликвидации; составлении брачного контракта; исчислении налогов, пошлин, сборов; определении доли имущественных прав; хранении; разрешении имущественных споров; коммерческой концессии; передаче прав собственности: передаче в доверительное управление.