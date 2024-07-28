Караваев о 12 голах «Зенита» в 3 матчах: «Это реализация моментов в первую очередь»

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В субботу петербуржцы разгромили в 2-м туре Мир РПЛ «Рубин» (4:0), а ранее обыграли «Крылья Советов» (4:0) и победили «Краснодар» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.