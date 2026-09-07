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Царьград

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Продажи автобусов в России упали на 23% в августе

Продажи автобусов в России упали на 23% в августе

Продажи новых автобусов в РФ в августе сократились на 23% в годовом выражении — до 715 единиц. Такие данные приводятся в свежем отчёте о состоянии рынка.

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