СМИ рассказали о медицинских испытаниях западных фармкомпаний в Мариуполе

Пациенты психиатрического отделения больницы №7 города Мариуполь в период с 2008 по 2016 годы были участниками медицинских испытаний ревматологических препаратов для крупных западных фармкомпаний, сообщает 12 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник.