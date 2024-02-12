СМИ рассказали о медицинских испытаниях западных фармкомпаний в Мариуполе

Пациенты психиатрического отделения больницы №7 города Мариуполь в период с 2008 по 2016 годы были участниками медицинских испытаний ревматологических препаратов для крупных западных фармкомпаний, сообщает 12 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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