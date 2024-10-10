С начала 2024 года собаки кинологического отдела Кольцовской таможни помогли выявить почти 200 нарушений

Служебные собаки помогают сотрудникам Кольцовской таможни выявлять различные правонарушения, связанные с контрабандой и незаконной перевозкой наличных денежных средств и запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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