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В Лос-Анджелесе прошла вечеринка Saint Laurent. Среди гостей — Зендая, Хейли Бибер, Зои Кравиц

В Лос-Анджелесе прошла вечеринка Saint Laurent. Среди гостей — Зендая, Хейли Бибер, Зои Кравиц

В преддверии церемонии вручения кинопремии "Оскар", которая состоится 28 марта, по Лос-Анджелесу пронеслась череда приуроченных к событию мероприятий.

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