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Царьград

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Департамент транспорта сообщил о крупной аварии на МКАД

Департамент транспорта сообщил о крупной аварии на МКАД

На 37-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с множеством автомобилей. Движение затруднено, занято две полосы из пяти.

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