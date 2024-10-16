МJРUМСН: у пожилых людей с диабетом чаще возникает мышечная слабость

Ученые департамента гериатрии больницы Пекинского союза медицинского колледжа установили, что у пожилых пациентов с сахарным диабетом повышен риск развития саркопении — атрофии скелетной мускулатуры, приводящей к слабости и повышающей риск инвалидности.
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