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МJРUМСН: у пожилых людей с диабетом чаще возникает мышечная слабость

МJРUМСН: у пожилых людей с диабетом чаще возникает мышечная слабость

Ученые департамента гериатрии больницы Пекинского союза медицинского колледжа установили, что у пожилых пациентов с сахарным диабетом повышен риск развития саркопении — атрофии скелетной мускулатуры, приводящей к слабости и повышающей риск инвалидности.

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