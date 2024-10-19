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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Георгий Ибушев: Тавышы һәм культура дәрәҗәсе җитешмәгәннәр үзләрен күрсәтергә тырыша

Георгий Ибушев: Тавышы һәм культура дәрәҗәсе җитешмәгәннәр үзләрен күрсәтергә тырыша

Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония солисты Георгий Ибушев җыр кешене тәрбияләргә, кешене, милләтне, халыкны күтәрергә тиеш, дип саныйБүгенге көндә җырчылар бик күп.

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